LPI-NDH: Überholmanöver endet auf Feld

Mühlhausen (ots) - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am späten Donnerstagabend in einen Garagenkomplex in der Gartenstraße aus. Dort sollte eine Garage in Flammen stehen. Diese Information bestätigte sich glücklicherweise nicht. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte lediglich der äußere Bereich um das Schließsystem. Beide Torflügel wurden hierdurch zwar stark beschädigt, aber das Innere der Garage blieb unversehrt. Der Schaden wird auf ca. 500 ...

