Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau springt auf der Flucht vor der Polizei vom Dach und muss ins Krankenhaus

Bad Langensalza (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht zu Donnerstag, gegen 3 Uhr, der Polizei, dass sich drei Personen unberechtigterweise in einem leerstehenden Gebäude am Thiemsburger Weg aufhalten. Die alarmierten Polizisten entdeckten tatsächlich wenig später in einer leerstehenden Wohnung zwei junge, polizeibekannte Männer im Alter von 35 und 19 Jahren. Sie hatten sich vor den Beamten versteckt und zunächst eine Tür von innen blockiert. Eine junge 26-jährige Frau sprang auf ihrer Flucht vom Dach und verletzte sich. Sie kam ins Krankenhaus. Was die Drei in dem leerstehenden Gebäude, in dem sich eine Spinnerei befunden haben soll, wollten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

