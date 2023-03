Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Leinefelde (ots)

Eine 42-jährige Autofahrerin parkte am Donnerstag, zwischen 17 und 17.10 Uhr ihren weißen VW Golf auf dem Kundenparkplatz des Kauflandes an der Bahnhofstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie am hinteren rechten Radkasten eine Delle und Schrammen an der Felge. Ein Unfallverursacher meldete sich nicht bei ihr. Der VW Golf Wer Hinweise zum Unfall geben kann, insbesondere zum Unfallverursacher, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell