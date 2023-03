LPI-NDH: Wildwechsel sorgt für Unfall, Autofahrer verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Das Transportfahrzeug eines Versandhandels rollte am Dienstagnachmittag in der Oststraße fahrerlos über die Nordhäuser Straße. In der Folge rutschte der Sprinter ca. 3 Meter einem Hang hinab, ehe ein Baum das Fahrzeug stoppte. Zeugen hatte den rollenden Sprinter bemerkt, die Polizei benachrichtigt und dabei mitgeteilt, dass sich der vermeintliche Fahrer nicht mehr bewegt. Rettungswagen ...

mehr