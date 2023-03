Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bushaltestellenhäuschen zerstört, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Mühlhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Unbekannte zerstörten zwischen Sonntag, 12. und Montag, 13. März die Scheibe einer Bushaltestelle am Zentralen Busbahnhof, An der Burg. Wer das Geschehen beobachtet hat oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell