Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto im Straßengraben, junge Fahrerin verletzt

Nordhausen (ots)

Eine 21-jährige Frau befuhr am Dienstag, gegen 18.30 Uhr die Landstraße zwischen Niedersachswerfen und Woffleben. In einer Kurve verlor sie auf der regennassen Straße die Kontrolle über ihren Suzuki Swift. Das Fahrzeug überschlug sich, ehe es in einem Straßengraben zum Stehen kam. Die junge Frau musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Das zerstörte Unfallauto barg ein Abschleppdienst. Gegen 19.35 uhr war die Straße wieder frei.

