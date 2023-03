LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

Sondershausen (ots) - In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmittag machte sich ein Unbekannter an einem schwarzen BMW in der Borntalstraße zu schaffen. Durch den Täter wurden Schriften an der Fahrertür aufgebracht. Selbiges Fahrzeug wurde zuletzt mehrfach beschädigt. Die Polizei ermittelt nun nach dem Täter und bittet Zeugen, welche in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, diese der Polizei in Sondershausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

