Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse aus Bagger gestohlen

Nordhausen (ots)

Ein Baggerführer verließ am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Motorenstraße seine Maschine, um die Notdurft zu verrichten. Als er nach einer knappen viertel Stunde zurückkehrte, stellte er fest, dass jemand aus seinem Rucksack im Bagger die Geldbörse und den Fahrzeugschein gestohlen hatte. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell