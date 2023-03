Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat geplündert

Roßleben (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 2 und 3 Uhr, in Roßleben, an der Wendelsteiner Straße, einen Zigarettenautomaten auf. Hierbei waren sie so dreist, dass sie den Automaten zunächst von der Sicherung trennten und kurz verschwanden. Wenig später kehrten sie zum Automaten zurück, öffneten ihn gewaltsam und erbeuteten eine noch unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten. Bisherigen Ermittlungen zufolge flüchteten die Drei zu Fuß in Richtung Tankstelle. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Einsatzkräfte Automatenteile und andere Beweismittel entlang des Fluchtweges. Zeugen waren durch den Krach auf der Straße wach geworden und hatten die Polizei verständigt. Weitere Hinw3eise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell