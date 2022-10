Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Wohnhaus

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Wohnhaus im Kollwitzweg geriet zwischen Dienstag (27.09.) und Freitag (30.09.), in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher durchsuchten anschließend alle Zimmer und ließen hierbei unter anderem diverse Schmuckstücke und eine Uhr mitgehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

