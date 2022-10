Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Kabeldiebe auf Firmengelände/Über 10.000 Euro Schaden

Biebesheim (ots)

Ein Firmengelände in der Lise-Meitner-Straße geriet in der Nacht zum Freitag (30.09.), zwischen 23.00 und 0.30 Uhr, in das Visier von Kabeldieben. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang auf das Gelände und verluden anschließend zwei auf einem Anhänger befindliche Kabelrollen samt jeweils 100 Meter Kabel, ein weiteres 50 Meter-Kabel sowie zwei Schwerlastabroller auf ein geeignetes Transportfahrzeug und suchten anschließend mit der Beute unerkannt das Weite.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell