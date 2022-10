Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim: Mauer beschädigt und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Am Montag (03.10.) zwischen 14:30 und 15:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Begrenzungsmauer in der Wilhelmstraße in 64354 Reinheim. Vermutlich beim Wenden schob der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die auf der Mauer befindliche Granitplatten auf einer Länge von drei Metern weg. Diese fielen zu Boden und zerbrachen. Es entstand ein Schaden von 500.--Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/63300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell