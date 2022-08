Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Versuchter Betrug durch Schockanruf

Ingelheim (ots)

Am Dienstagnachmittag, 30.08.2022, erhielt eine 82-jährige Ingelheimerin einen sogenannten "Schockanruf". Der angebliche Polizeibeamte gaukelte der Dame vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe und nur gegen die Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe abzuwenden sei. Nachdem die Dame in die Bezahlung einwilligte, erkundigte er sich, welches Taxiunternehmen die Dame für gewöhnlich nutzt und bestellt ihr daraufhin ein Taxi an ihre Wohnanschrift, welches sie zur Bankfiliale bringen sollte. Während des Abhebevorganges in der Bankfiliale witterte ein aufmerksamer Kundenberater der Bank den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Immer wieder nutzen Telefonbetrüger derartige "Schockanrufe" um, vor allem von lebensälteren Menschen, Geld zu ergaunern. Hierbei nutzen sie die Schocksituation und üben verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird. Die Polizei warnt weiterhin eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche und der perfiden Vorgehensweise der Täter. Die Beamten bitten, insbesondere ältere Angehörige über diese Betrugsmasche zu informieren und zu sensibilisieren.

