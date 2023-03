Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufmerksamer zeuge verhindert Katalysatorendiebstahl

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge verhinderte am späten Mittwochabend den Diebstahl eines Katalysators auf dem Gelände eines Autohauses am Treffurter Weg. Der Mann hörte gegen 22. 40 Uhr laute Geräusche und rief sofort die Polizei. Das bekamen die drei Täter offenbar mit und flüchteten. Sie hatten bereits an einem Mitsubishi Hand angelegt, ließen aber ein Messer zurück, dass nun der Polizei als wichtiger Spurenträger dient. Die Täter waren ca. 20 bis 22 Jahre und dunkel gekleidet. Sie flüchteten in Richtung Aral Tankstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

