Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Tresor hielt stand - Frau schlug mutmaßlichen Dieb in die Flucht - Unfälle

Aalen (ots)

Mögglingen: 4000 Euro Sachschaden

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 52-Jähriger am Montagmorgen verursachte. Kurz vor 9 Uhr stand er mit seinem Lkw verkehrsbedingt auf der B 29 zwischen dem Essinger Bahnhof und Mögglingen. Als er sein Fahrzeug ein Stück zurückrollen ließ, wurde der hinter ihm stehende Lkw eines 48-Jährigen beschädigt.

Aalen: Wildunfälle

Auf der Kreisstraße 3326 zwischen Unterrombach und Dewangen erfasste ein 62-Jähriger am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Skoda ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 8000 Euro entstand. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet.

Ca. 6000 Euro Schaden an einem Fiat Tipo entstand am Montagmorgen gegen 2 Uhr, als ein 42-Jähriger auf der Landesstraße 1029 zwischen Wasseralfingen und Oberalfingen mit dem Fahrzeug ein Reh erfasste.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Steinertgasse streifte ein 53-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 9.40 Uhr mit seinem Seat den Audi einer 59-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Einbruch - Tresor hielt stand

Zwischen Sonntagnachmittag 15 Uhr und Montagmorgen 6.45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße "Mühlgraben". In den Firmenräumen durchsuchten die Einbrecher sämtliche Büroräume, brachen Schreibtischschubladen auf und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Verwaltungsgebäude versuchten die Täter einen Tresor aufzuflexen, was ihnen jedoch nicht gelang, weshalb sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Im Jagsttal/Kressbarsee missachtete eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr die Vorfahrt einer 36-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Aquaplaning war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagabend ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Honda die BAB A7, wo er zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dieses prallte gegen die linksseitige Leitplanke und drehte sich anschließend. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Gschwend: Frau schlug mutmaßlichen Dieb in die Flucht

Gegen 2.30 Uhr am Montagmorgen beobachtete eine 52-Jährige einen schwarz bekleideten Mann, der sich an einem Fahrzeug zu schaffen machte, welches in der Welzheimer Straße abgestellt war. Die resolute Frau vertrieb den mutmaßlichen Dieb, so dass kein Schaden entstand. Der Mann trug weiße Schuhe und war offenbar mit einer Taschenlampe ausgestattet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: Katze ausgewichen - 2000 Euro Schaden

Eigenen Angaben zufolge musste ein 21-Jähriger am Sonntagabend kurz vor 23 Uhr auf der Gmünder Straße mit seinem Audi A4 einer die Fahrbahn querenden Katze ausweichen, weshalb er mit dem Pkw gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 35.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ein 73-Jähriger verursachte am Sonntagabend einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 35.000 Euro entstand. Kurz nach 20 Uhr befuhr er mit seinem Porsche die Landesstraße 1075 in Fahrtrichtung Brainkofen. Da er während der Fahrt offenbar an einem Getränkebehältnis hantierte, kam er mit dem Pkw nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Wegweiser. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell