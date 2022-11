Polizei Eschwege

POL-ESW: 65-jährige vermisste Frau aus Eschwege wohlbehalten angetroffen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die seit dem 14. November 2022 vermisste 65-jährige Ingrid L. aus Eschwege ist wohlbehalten angetroffen worden und wurde mittlerweile einer ärztlichen Betreuung zugeführt.

Die 65-Jährige war am Montag vergangener Woche gegen 07.30 Uhr von ihrer Wohnanschrift aufgebrochen und dann nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen, woraufhin sie von Angehörigen als vermisst gemeldet wurde. Am Nachmittag des Folgetages fanden dann Passanten die Handtasche der Vermissten mit persönlichen Gegenständen in Bebra-Solz in der Verlängerung eines Waldweges.

(s. auch die PM vom 15.11.2022, 10:08 Uhr und 18.11.2022, 12:54 Uhr)

Nachdem Ingrid L. als vermisst gemeldet worden war, fanden zunächst örtlich bezogene Suchmaßnahmen nach der Frau statt, die dann noch am Tag ihres Verschwindens zum Auffinden eines von ihr benutzten Kraftfahrzeuges am Eschweger Stadtbahnhof führten.

Als Passanten am Folgetag die Handtasche in Bebra-Solz auffanden, die aufgrund der persönlichen Gegenstände der Vermissten zugeordnet werden konnte, folgten im Verlauf der Woche noch weitere Ermittlungsschritte, die dann am Freitagnachmittag u.a. auch in einem Einsatz von sog. "Mantrailer Hunden" (Personensuchhunde) in Bebra-Solz mündeten. Die Suchmaßnahmen rund um den Auffindeort der Handtasche verliefen allerdings ohne Erfolg.

>>>Vermisste wird fußläufig nahe auf einer Autobahn in Polen angetroffen

Die ermittelnden Beamten in Eschwege sind dann zu Wochenbeginn über die Meldewege von Bundes- bzw. Landeskriminalamt darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Vermisste von Kollegen der polnischen Polizei aufgegriffen worden sei. Die Beamten aus Polen konnten nach vorherigen Hinweisen die Vermisste am vergangenen Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr nahe einer polnischen Autobahn den Umständen entsprechend wohlbehalten antreffen, wo sie offenbar zu Fuß unterwegs war. Nach ihrem Auffinden ist Ingrid L. dann in Polen einer ärztlichen Versorgung zugeführt worden, von wo aus sie sich später auch bei ihren Angehörigen meldete.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei allen eingesetzten Kräften, die an der Suche nach der Vermissten beteiligt waren.

Die Medienvertreter werden gebeten, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte Bildmaterial aus ihrer Berichterstattung zu entfernen.

