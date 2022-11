Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.11.22

Eschwege (ots)

Mit den Außenspiegeln kollidiert

Um 06:45 Uhr befuhr heute Morgen eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt die L 3245 von Weißenborn in Richtung Röhrda. Ihr entgegen kam ein Pkw, der in einer Kurve zu weit links fuhr, so dass die Außenspiegel miteinander kollidierten. Während die 21-Jährige anhielt, setzte der andere Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Pkw der 21-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 20:02 Uhr befuhr gestern Abend ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Großbartloff die K 13 zwischen Döringsdorf und Wanfried. Kurz hinter einer Linkskurve liefen plötzlich zwei Wildschweine auf die Fahrbahn. Dem Fahrer gelang es noch einem der Tiere auszuweichen, kollidierte dann aber mit dem zweiten Tier leicht. Zudem wurde noch ein Leitpfosten beschädigt. Das Tier lief anschließend weiter; der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw gestreift

Um 21:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 58-Jähriger aus Kassel mit einem Kraftomnibus die Straße "Obere Scheidquelle" in Richtung Speckplatz in Großalmerode. Aufgrund von Gegenverkehr fuhr er mit dem Bus äußerst rechst, schätzte dabei aber den Abstand zu einem geparkten Pkw Opel falsch ein. Dieser wurde dadurch auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 5000 EUR geschätzt.

Unfallflucht

Ein 60-Jähriger aus Hessisch Lichtenau hatte sein Fahrzeug am 20.11.2022 gegen 12.30 Uhr in der Poststraße in Höhe Hausnummer 10 am rechten Fahrbahnrand auf einer Parkfläche geparkt. Am 21.11.22, um 08.30 Uhr stellte er fest, dass in diesem Zeittraum jemand gegen sein Fahrzeug, einen weißen Renault Traffic, gefahren ist. Den Ermittlungen nach befuhr der flüchtige Verursacher die Poststraße in Fahrtrichtung Biegenstraße und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte das Fahrzeugheck des Renault und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise: 05602/93930.

Ölwanne aufgerissen

Um 19:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 60-Jähriger aus Hessisch Lichtenau den Thomasweg (Sackgasse) in Großalmerode und beabsichtigte am Ende der Straße mit seinem Pkw zu wenden. Aufgrund der steilen Hanglage überfuhr er dabei den Grünstreifen und den darauf befindlichen Findling, wodurch die Ölwanne des Pkws aufgerissen wurde. Somit wurde die örtliche Feuerwehr zum Abstreuen der Unfallstelle angefordert. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Einbruch in ehemaliges Bahnhofsgebäude

Zwischen dem 19.11.22, 10:00 Uhr und dem 21.11.22, 14:15 Uhr drangen unbekannte Täter in das ehemalige Bahnhofsgebäude in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam ein Holztor, wobei geringer Sachschaden entstand. Nach erster Einschätzung wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall in Gertenbach

Um 08:40 Uhr befuhr gestern Morgen ein 55-Jähriger aus Kirchgandern mit einem Sprinter die Albshäuser Straße in Gertenbach ortsauswärts. Dabei übersah der 55-Jährige den Pkw eines 46-Jährigen aus Witzenhausen, der von der Straße "Dieffenbach" auf die Albshäuser Straße ortseinwärts fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3200 EUR.

Unfallflucht

Um 10:16 Uhr rangierte ein Sattelzug auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen. Dabei beschädigte der Auflieger, an den ein Hubstapler befestigt war, einen am Straßenrand geparkten Pkw Skoda. Dieser wurde dabei nicht unerheblich auf der gesamten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden an dem Pkw wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund aufmerksamer Zeugen gelang es der Polizei im Rahmen einer Fahndung den Sattelzug auf der B 400 festzustellen und zu stoppen. Den Fahrer, einem 59-Jährigen aus Thiendorf, erwartet nun ein entsprechendes Verfahren wegen Unfallflucht.

