POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Dreister Handydiebstahl - Unfallflucht - Aufsitzmäher kippt Böschung hinab - Beschädigung an Schacht

Fellbach: Dreister Handydiebstahl

Auf eine Online-Annonce zum Verkauf eines iPhone 14 meldete sich ein Kaufinteressent und vereinbarte an die Wohnung des Verkäufers zu kommen. Am Sonntagabend um 20:30 Uhr erschienen daraufhin zwei etwa 20 Jahre alte Männer an der Adresse in der Höhenstraße. Nach Abschluss der Preisverhandlungen gab einer der Interessenten an, im Fahrzeug das Geld für das iPhone zu holen, während der zweite Interessent das Handy nochmals begutachtete. Plötzlich rannte der junge Mann mit dem Handy in der Hand davon und entfernte sich in Richtung eines Supermarktes. Einer der Diebe trug ein rotes langes Joggingoberteil mit Reißverschluss, eine schwarze Jogginghose und hatte schwarze, mittellange Haare und trug einen Haarreif. Der Mann war etwa 165cm groß. Der zweite Täter trug einen schwarzen Jogginganzug, wobei die Hose weiße Streifen hatte. Er hatte eine Kurzhaarfrisur und war etwa 180cm groß. Hinweise auf die beiden Diebe nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Eine 37-jährige Lenkerin eines VW befuhr am Montag um 9 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte Fellbach auf der rechten Fahrspur. Kurz nach der U-Haltestelle "Beskidenstraße" wollte die 37-Jährige auf die linke Fahrspur wechseln und betätigte dazu ihren Blinker. Daraufhin beschleunigte der hinter ihr fahrende Mercedes seine Geschwindigkeit und fuhr auf den VW auf. Anschließend wechselte der Mercedes auf die rechte Spur, überholte den VW und fuhr ohne anzuhalten durch den Stadttunnel davon. Im Vorbeifahren konnte die VW-Lenkerin erkennen, dass der Mercedes von einer etwa 30-35 Jahre alten Frau mit dunklen Haaren gelenkt wurde. Die Unfallverursacherin zeigte wohl der 37-Jährigen zudem noch den Vogel und gestikulierte mit den Händen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 zu melden.

Schorndorf: Aufsitzmäher kippt Böschung hinab

Am Montag gegen 8:25 Uhr war ein 48-jähriger Mann mit Mäharbeiten entlang des Radwegs im Bereich der Lortzingstraße beschäftigt. Aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit betätigte der Fahrer das Fahrpedal für den Rückwärtsgang, so dass die Mähmaschine nach hinten kippte und rechtsseitig die unbefestigte Böschung hinabstürzte. Hierbei wurde der Fahrer mit einem Bein unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schorndorf, die mit 21 Einsatzkräfte und drei Fahrzeugen vor Ort kamen, befreit werden. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwaikheim: Beschädigung an Schacht

Am Donnerstag, den 4. Mai 2023 wurde bekannt, dass an einem Messschacht eines Regenbeckens der Kläranlage der Einstiegsdeckel sowie die Treppe in den Abstieg beschädigt wurden. Der Schacht befindet sich im Bereich des Feldweges in Verlängerung der Brückenstraße in Richtung Zillhardtshof. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Vandalen werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter Telefon 07195/969030 erbeten.

