Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots)

Langenburg: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag, 9:00 Uhr und Freitag, 15:00 Uhr einen in der Haldenstraße geparkten schwarzen BMW mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 07953 925010 zu melden.

Mainhardt: Unfall an Einmündung

Kurz vor 7:00 Uhr am Montagmorgen befuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW die K2584 von Hohengarten kommend in Richtung B14. An der Einmündung wollte er nach links auf die B14 in Richtung Mainhardt einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Opel eines 20-Jährigen. Es kam zum Unfall. Beide PKW-Lenker wurden leicht verletzt und mussten in eine Klinik verbracht werden. Der Sachschaden an den PKW beläuft sich auf insgesamt 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell