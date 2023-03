Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brandgeruch aus Wohnung - Brennender Pappkarton ruft Feuerwehr Detmold auf den Plan

Detmold (ots)

Weil die Bewohnerin eines Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Hornschen Straße Brandgeruch und das Piepen eines Rauchmelders wahrnahm, wählte diese am heutigen Nachmittag folgerichtig den Notruf 112.

Die um 16:05 Uhr von der Leitstelle Lippe alarmierten Kräfte der Einheiten Hauptamtlich und Mitte sowie der Rettungsdienst machten sich daraufhin mit Sonder- und Wegerechten auf den Weg zur Einsatzstelle. An der betroffenen Wohnung angekommen, öffnete deren Bewohner selbstständig die Tür und gab an, dass in der Wohnung ein Pappkarton gebrannt und er selbst bereits einen Löschversuch unternommen habe. Während ein Atemschutztrupp die Wohnung betrat, um mit einem Kleinlöschgerät Nachlöscharbeiten vorzunehmen, wurde der Bewohner von weiteren Einsatzkräften an den Rettungsdienst übergeben. Gleichzeitig wurden die Räumlichkeiten mithilfe eines Hochleistungslüfters von Rauch befreit. Im Anschluss an die rettungsdienstliche Sichtung konnte der Bewohner zu Hause verbleiben.

Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr Detmold beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell