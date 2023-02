Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbruch in Rathauscafé - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag, 19.02.2023, auf Montag, 20.02.2023, brachen Unbekannte eine Seitentür des Rathauscafés in der Hauptstraße auf, um in den Schankraum zu gelangen. Die Unbekannten zerstörten die Alarmanlage und brachen zwei Geldspielautomaten auf. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

