POL-FR: Weil am Rhein: Sturz einer 67-jährigen Radfahrerin - Rennradfahrer gesucht

Am Montag, 20.02.2023, gegen 13.40 Uhr, stürzte auf dem Weilweg eine 67-jährige Frau mit ihrem Pedelec. Sie befuhr den Weilweg in Richtung Haltingen und fuhr in Höhe der Einmündung zur Katzgass an zwei Spaziergänger vorbei. Dabei soll sie von einem Rennradfahrer links überholt worden sein. Es kam wohl zu keinem Kontakt zwischen den beiden Radfahrern. Aus hier nicht bekannten Gründen stürzte die 67-Jährige mit ihrem Pedelec. Sie wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun den Rennradfahrer und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 97970 erreichbar.

