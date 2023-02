POL-FR: Schopfheim: Pkw-Fahrerin übersieht Motorradfahrer - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Montag, 20.02.2023, gegen 13.40 Uhr, stürzte auf dem Weilweg eine 67-jährige Frau mit ihrem Pedelec. Sie befuhr den Weilweg in Richtung Haltingen und fuhr in Höhe der Einmündung zur Katzgass an zwei Spaziergänger vorbei. Dabei soll sie von einem Rennradfahrer links überholt worden sein. Es kam wohl zu keinem Kontakt zwischen den beiden ...

