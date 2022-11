Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrer eines Sattelzuges drückt Baum um und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines blauen Sattelzug-Lastwagens hat am Montagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, im Bereich der Scheffelstraße 61 einen dort gepflanzten Baum umgedrückt und ist anschließend geflüchtet. Vermutlich war der Fahrer des Sattelzuges mit ausländischem Kennzeichen falsch abgebogen und wendete deshalb in der Scheffelstraße. Hierbei drückte der Auflieger des Lastwagens den gegenüber der Scheffelstraße 61 gepflanzten Baum um. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer in Richtung Einmündung Bundesstraße 27 davon. Hinweise zu dem Fahrzeug, insbesondere zu den am Lastwagen oder dem Sattelauflieger angebrachten Kennzeichen nimmt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell