Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Unbekannter bedroht und verletzt Bahnreisende - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Sebnitz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bittet um Mithilfe bei der Aufklärung. Am 25. Dezember 2022, gegen 21:40 Uhr, ereignete sich in der Nationalparkbahn U 28 am Bahnhof Sebnitz eine Gefährliche Körperverletzung mittels Waffe und dem Einsatz von Reizgas zum Nachteil einer weiblichen Person. Der derzeit männliche Unbekannte soll zunächst körperlich auf einen Mann in der Bahn eingewirkt haben. Beim Verlassen der U 28 am Bahnhof Sebnitz ergriff der unbekannte Tatverdächtigte ein Reizstoffsprühgerät und sprühte von außen in den Eingangsbereich des Zuges. In der Folge dessen wurde eine Frau durch das Versprühen des Reizgases im Gesicht verletzt. Sie verließ unmittelbar den Zug am Bahnhof Sebnitz.

Der Unbekannte flüchtete ebenfalls in das Stadtgebiet von Sebnitz. Bei dem Unbekannten könnte es sich um einen Jugendlichen handeln.

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren unverzüglich eingeleitet. Weiterhin werden Personen gesucht, welche sich zur Tatzeit am Bahnhof Sebnitz aufhielten und Kenntnis von der Tat oder dem mutmaßlichen Täter erlangten. Ferner sucht die Bundespolizei die unbekannte Frau, welche durch das Reizgas verletzt wurde.

Wer Angaben zu dem Gesuchten oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel unter 035023 676-300 zu melden. Die Leitstelle ist 24/7 jederzeit erreichbar.

Weiterhin können Sie die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de nutzen.

