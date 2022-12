BPOLI BHL: Schleuser am Amtsgericht Pirna verurteilt

Hellendorf (ots) - Am Sonntag, in den Nachmittagsstunden, kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel in Hellendorf zwei Deutsche (18 Jahre und 25 Jahre). Diese waren soeben zu Fuß von Tschechien nach Deutschland eingereist. Bei der anschließenden Kontrolle der zwei Personen fanden die Bundespolizisten in den Rücksäcken zum Teil nicht zugelassene Pyrotechnik. Insgesamt hatten sie 197 Stück ...

mehr