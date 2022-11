Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Bitburg (ots)

Am 31.1.02022 gegen 16:15h konnten Beamte der Polizei Bitburg auf der L 32 bei Nattenheim im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 25-jährigen Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellen. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Am selben Abend gegen 23:00h konnte in Biersdorf am See durch eine Streife der Polizei Bitburg ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden, bei welchem im Rahmen der Verkehrskontrolle über 2 Promille festgestellt werden konnte.

Am 01.11.2022 gegen 22:00h wurde der Polizei Bitburg durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein unsicher geführtes Fahrzeug im Bereich der B 50 mitgeteilt. Das Fahrzeug konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem 67-jährigen Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration im strafbaren Bereich festgestellt werden.

In allen Fällen wurden die Führerscheine, sofern vorhanden, sichergestellt und entsprechende Straf- und Ordnungswidrgkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell