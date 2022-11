Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einem 45 km/h Auto

Bitburg (ots)

Am 31.10.2022 gegen 09:50h wurde die Polizei Bitburg über einen Verkehrsunfall im Bereich des Flugplatzes Bitburg informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 16-jähriger Fahrzeugführer in einem Kurvenbereich die Kontrolle über dessen 45 km/h Auto verloren hatte, sich dabei überschlug und mehrere geparkte PKW beschädigte. Der Fahrzeugführer sowie dessen 15-jähriger Mitinsasse wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Bitburg fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg unter der Tel. 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

