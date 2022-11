POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Daun (ots) - Am 01.11.2022 bemerkte ein 67-jähriger Geschädigter aus dem Bereich der Rosenbergstraße in Daun, dass in der vorhergehenden Halloween-Nacht bisher unbekannte Täter die Fassade seines Anwesens mit Eiern beworfen hatten. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

