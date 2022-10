POL-BO: Seniorin (85) das Portemonnaie entrissen - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Nach einem Einbruch in ein Herner Geschäft am frühen Donnerstagmorgen, 27. Oktober, hat die Polizei einen 26-Jährigen auf frischer Tat festgenommen. Gegen 00.15 Uhr erhielt die Polizei den Auftrag zu einem Elektrogeschäft an der Hauptstraße 247 in Herne-Wanne zu fahren. Laut Zeugenangaben solle sich eine Person gewaltsam Zutritt in den Laden verschafft haben. Die Polizisten konnten den Einbrecher, einen ...

