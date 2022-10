POL-BO: Schülerinnen (11 und 12) stürzen in Herner Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Schwerer Unfall in Bochum-Werne: Eine 15-jährige Motorrollerfahrerin aus Bochum ist am Mittwoch, 26. Oktober, infolge einer Zusammenstoßes mit einem Auto gestürzt. Die Jugendliche kam ins Krankenhaus. Gegen 13.30 Uhr war die Rollerfahrerin auf der Straße "Am Heerbusch" in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "Am Kühl" kam es ...

