Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in die Therme + Mähroboter gestohlen + Rollerdiebstähle + Widerstand + Wieder Autofahrer unter Drogeneinfluss + Unfall am Baustellenende - Polizei sucht Zeugen + Unfallflucht am Hebronberg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach - Einbruch in die Therme

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Einbruch in die Therme und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Einbruch war am Mittwoch, 22. Juni, zwischen 02.50 und 04.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen drangen zwei Personen vom Freiluftgelände aus in das Bad ein, betraten ein Büro und stahlen letztlich eine Aktiv-Lautsprecherbox. Wer hat in der Nacht rund um das Bad verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Mähroboter gestohlen

Die Polizei hofft nach einem Diebstahl auf Hinweise, denn der Täter muss mit dem lauten und permanenten Alarmsignal des aus der Robotergarage gestohlenen Mährobertes geflüchtet sein. Tatort war der Garten eines Grundstücks in der Haartstraße, Tatzeit die Nacht zum Donnerstag, 16. Juni, um 00.50 Uhr. Das gestohlene Gerät hat einen Wert von fast 1300 Euro. Wer hat in der Nacht in Tatortnähe entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Rollerdiebstähle - Einer noch weg - einer gefunden

Die Polizei Marburg ermittelt derzeit wegen des Diebstahls zweier Motorroller. Der Diebstahl eines weißen Luxxon-Rollers war von Dienstag auf Mittwoch, 22. Juni, in der Zeit zwischen 18 und 12 Uhr. Der nach wie vor verschwundene Roller stand auf dem Parkplatz des Mehrfamilienhauses Rollwiesenweg 42. Am Donnerstag, 23. Juni, um kurz nach 10 Uhr stellte die Polizei in der Ockershäuser Allee an der Turnhalle der Freien Walldorf Schule einen Motorroller sicher, der eigentlich nach einem Defekt seit Donnerstag, 16. Juni am Wilhelmsplatz hätte stehen müssen. Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Rollerdiebstählen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Widerstand

Der Mann sperrte, drehte und wandte sich. Außerdem schubste er, trat und setzte sein Knie bei einer Kontrolle auf der Universitätsstraße gegen zwei Polizeibeamte ein. Letztlich konnte die Polizei den Mann überwinden und in die ärztliche Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses übergeben. Die Personenkontrolle war am Mittwoch, 22. Juni, um 22.10 Uhr in der Universitätsstraße.

Ostkreis - Wieder Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Dienstag erneut zwei Autofahrer, die nach den Kontrollen unter dem Verdacht stehen, unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Auto gefahren zu haben. Um 14.30 Uhr räumte ein 30-Jähriger bei der Kontrolle in Stadtallendorf den Genuss von Cannabis ein. Der Drogentest bestätigte die Aussage mit einer positiven Reaktion auf THC. Die Polizei veranlasste die Blutprobe. Um 16.30 Uhr konnte ein in Neustadt überprüfter 39 Jahre alter Autofahrer den Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln nicht an Ort und Stelle ausräumen, da er den Drogentest verweigerte. Der Polizei blieb daher aufgrund der Feststellungen keine Wahl, als auch in diesem Fall die Blutprobe zu veranlassen, denn nur deren Ergebnis gibt letztendlich Gewissheit über das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Rauschmitteleinflusses und eine Fahrtüchtigkeit. Für beide Männer endete die Autofahrt mit der Kontrolle.

Fronhausen - Unfall am Baustellenende - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der B 3 am Ende der Baustelle auf der B 3 zwischen den Anschlussstellen Lollar Staufenberg und Fronhausen. Der Unfall war am Mittwoch, 22. Juni, gegen 21.30 Uhr. Ein Richtung Marburg fahrender 26 Jahre alter Autofahrer, kam dort, wo die beiden Fahrstreifen der Baustelle wieder zusammengeführt werden, mit seinem blauen Pkw nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. An der Leitplanke entstand ein Schaden von 1000 Euro, am Auto einer von vermutlich mehreren Tausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Er gab an, bei der Zusammenführung sei ein Auto vom linken auf den von ihm befahrenen rechten Fahrstreifen gekommen und hätte so das Ausweichmanöver verursacht. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Test zeigte 2,12 Promille, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste. Die Polizei Marburg bittet Zeugen des Unfallgeschehens sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

Wehrda - Unfallflucht am Hebronberg

Auf dem Parkplatz des Diakoniekrankenhauses kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem roten Ford Fiesta und verursachte an dessen hinterem rechten Radkasten einen Schaden. Der Unfall muss zwischen 18 Uhr am Montag und 16 Uhr am Dienstag, 21. Juni, passiert sein. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und rief auch nicht die Polizei. Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen gibt es bislang nicht. Wer hat die Kollision beobachtet? Wer hat Unfallgeräusche in der fraglichen Zeit gehört, in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen und kann dieses beschreiben? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Unfall mit dem roten Fiesta gekommen sein könnte? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell