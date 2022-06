POL-MR: Drei gegen Einen - Passanten halfen - Kripo sucht wichtige Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Cölbe - Einbruch in die Bäckerei Süßwaren und Getränke fehlen nach einem Einbruch in die Bäckerei in der Alten Dorfstraße. Der oder die Täter stiegen in der Nacht zum Mittwoch, 22. Juni, durch eine eingeschlagene Scheibe in das Geschäft ein. Die genaue Tatzeit liegt vor 03.30 Uhr. ...

