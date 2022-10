Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsschutz: Informieren Sie sich, bevor es zu spät ist! Tag der offenen Tür am 30. Oktober im Rahmen des Aktionswochenendes "Riegel vor"

Bochum, Herne, Witten (ots)

Wenn es abends wieder früher dunkel wird, steigt das Einbruchsrisiko. Aber wie kann man sich gegen ungebetene Gäste im eigenen Heim schützen? Von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Oktober, findet ein landesweites Aktionswochenende der Polizei NRW statt. Im Rahmen der Kampagne "Riegel vor" veranstalten die Polizeibehörden im ganzen Land Aktionen zu diesem Thema - auch in Bochum, Herne und Witten.

Technische Sicherungsmaßnahmen an Türen oder Fenstern sind gut und richtig. Es gibt jedoch auch Vorkehrungen, die kein Geld kosten - beispielsweise ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis.

- Wer mit seinen Nachbarn vereinbart, gegenseitig ein Auge auf die Wohnung oder das Haus nebenan zu haben, schützt sich vor Einbrechern.

- Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub, können Sie vorab die Übernahme bestimmter Aufgaben vereinbaren; zum Beispiel Wohnungen betreuen, Briefkästen leeren und Kontrollgänge organisieren.

- Halten Sie den Hauseingang auch tagsüber geschlossen.

- Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen.

Unabhängig von einer aufmerksamen Nachbarschaft und allgemein sicherheitsbewusstem Verhalten empfiehlt die Polizei auch die Installation von einbruchhemmenden Vorrichtungen. Die Erfolgschancen sind für Einbrecher sehr viel schlechter, wenn Fenster und Türen spezielle mechanische Sicherungen aufweisen.

Oft handelt man erst, wenn es schon zu spät ist. Die Polizei rät eindringlich: Lassen Sie es nicht soweit kommen und schützen Sie sich und Ihr Zuhause. Informieren Sie sich, bevor Sie Opfer geworden sind!

Aber was gibt es dabei zu beachten? Diese Frage beantworten die Experten des Kommissariats für Kriminalprävention/ Opferschutz am Freitag, 28. Oktober, ab 9 am Infostand in der Stadtgalerie Witten sowie am Samstag, 29. Oktober, ab 9 Uhr am Infostand im CityCenter Herne.

Außerdem lädt das Kommissariat für Kriminalprävention/ Opferschutz am Sonntag, 30. Oktober, von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ins Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 31, Gebäude 3, ein.

Sollten Sie diesen Termin nicht wahrnehmen können, steht Ihnen das Kommissariat für Fragen und kostenlose Beratungen auch außerhalb des Aktionstags unter der Rufnummer 0234 909-4040 gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell