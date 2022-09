POL-COE: Ascheberg, Appelhofstraße/ Unfallfahrer gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben drei Schulgebäude in Billerbeck beschmiert. An der Anne-Frank-Gesamtschule, der Geschwister Eichenwaldschule sowie der Ludgeri Grundschule schrieben sie unleserliche Schriftzüge und Symbole auf mehrere Fenster, Fensterbänke und Türen. In allen Fällen liegt die Tatzeit zwischen 15 Uhr am 6. September und 7 Uhr am 7. September. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um ...

