POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bookholzberg geht glimpflich aus +++ Vorbildliches Verhalten von Nachbarinnen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Supermarktes in der Hunoldstraße in Hundsmühlen ein Feuer und dadurch Schaden verursacht. Am Samstag, 25. März 2023, gegen 04:55 Uhr, steckten sie Papier in einem Unterstand für Einkaufswagen in Brand. Durch ...

