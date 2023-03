Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstähle aus Kleintransportern in Berne und Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben in Berne und Elsfleth Kleintransporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Montag, 27. März 2023, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 28. März 2023, 08:00 Uhr, wurden zunächst zwei Kleintransporter in der Ahornstraße und im Alfred-Hennings-Weg in Berne aufgebrochen. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten sie zum Teil hochwertige Werkzeuge.

Die gleiche Zielrichtung hatten Unbekannte am Dienstag, 28. März 2023, zwischen 22:30 und 23:30 Uhr, in der Gorch-Fock-Straße in Elsfleth. Auch hier brachen sie einen abgestellten Kleintransporter auf und entwendeten Werkzeuge aus dem Laderaum.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

