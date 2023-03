Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand auf dem Gelände eines Supermarktes in Hundsmühlen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Supermarktes in der Hunoldstraße in Hundsmühlen ein Feuer und dadurch Schaden verursacht.

Am Samstag, 25. März 2023, gegen 04:55 Uhr, steckten sie Papier in einem Unterstand für Einkaufswagen in Brand. Durch das Feuer wurden einige Einkaufswagen beschädigt. Noch bevor sich die Flammen weiter ausbreiten konnten, wurden sie von einer Mitarbeiterin des Supermarktes und einem Mitarbeiter einer Bäckerei gelöscht. Die Feuerwehr musste vor Ort nicht mehr tätig werden.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell