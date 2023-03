LPI-J: Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 06:30 Uhr, meldeten mehrere Zeugen, dass ein Discounter in der Christian-Eckardt-Straße in Kahla brenne. Augenscheinlich gehe der Brand von der Warenannahme her aus. Für die mit der Feuerwehr eintreffenden Beamten bestätigte sich zumeist die Ausgangsmeldung. Der rückwärtige Bereich des Discounters stand in Flammen. Zur Brandbekämpfung mussten die ...

mehr