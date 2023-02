Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Pkw eingeschlagen/ Taschendiebe im oder am Discounter/ Einbruch in Clubhaus

Kierspe (ots)

Ein 26-jähriger Kiersper soll am Sonntagabend auf Fahrzeuge und Briefkästen an der Kölner Straße eingeschlagen haben. Eine Poliizeistreife machte sich auf die Suche und entdeckte ihn Am Timmerberg. Der alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos fixieren. Er räumte ein, aus Wut gegen eine Mülltonne getreten zu haben, bestreitet jedoch, Fahrzeuge beschädigt zu haben. Die Polizeibeamten entdeckten mehrere beschädigte Fahrzeuge. Der 26-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Einem 53-jährigen Iserlohner wurde am Freitag zwischen 8.30 und 8.45 Uhr wahrscheinlich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kölner Straße ein dicker Schlüsselbund aus der Jackentasche gestohlen. Eine 60-jährige Wipperfürtherin wurde gegen 11.20 Uhr beim Einkaufen in dem Discounter bestohlen. An der Kasse fiel ihr um 11.40 Uhr, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und das Portemonnaie weg war. Sie ließ sofort telefonisch ihre Bankkarte sperren. Bereits um 10.26 Uhr hatten die Täter versucht, an einem Geldautomaten Geld vom Konto der Bestohlenen abzuheben. Die Abhebung misslang jedoch. Das Opfer erinnert sich nur an eine verdächtige Begegnung: An der Fleischtheke wurde sie angerempelt von einer etwa 30-jährigen Frau mit auffällig heller Haut. In diesem Moment dachte sie sich dabei noch nichts. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, getragen werden. Keinesfalls darf eine PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden!

Zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag wurde in ein Clubhaus an der Heerstraße eingebrochen. Unbekannte durchschnitten einen Zaun und schlugen ein Fenster ein. Gestohlen wurden Bargeld, etwa zwei Dutzend Flaschen Whiskey und Wertmarken. Zudem versuchten sie, eine Tür im hinteren Bereich aufzubrechen und beschädigten eine Spülmaschine. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell