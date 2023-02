Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer will betrunken E-Bike fahren/ Gegensprechanlage aus Hauswand gerissen/ Warnbaken beschädigt

Werdohl (ots)

Ein 49-jähriger Neuenrader hat sich in der Nacht zum Sonntag mit der Polizei angelegt. Die wurde kurz vor 2 Uhr zur Fichtenstraße gerufen, weil der 49-Jährige dort schreiend vor einer Haustür stand. Auf Aufforderung der Polizeibeamten warf er ein Messer, das in seiner Jackentasche steckte, ins Gebüsch. Dann kam er den Polizeibeamten jedoch immer wieder sehr nah und beschimpfte sie als "Hampelmänner, Drecksau, Arschlöcher und Witzfiguren". Mehrfach forderten ihn die Polizeibeamten auf, die Straße zu verlassen und erteilten einen Platzverweis. Nach einigem Hin und Her folgte der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Mann der Anweisung, nahm sein E-Bike und schob es schwankend davon. In einigen Metern Entfernung schwang er sich auf den Sattel. Die Polizeibeamten holten ihn ein und wollten ihn zur Blutproben-Entnahme mitnehmen. Der 49-Jährige sperrte sich und bedrohte die Polizeibeamten. Die brachten ihn dennoch zur Blutproben-Entnahme und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Außerdem schrieben sie Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr. Sein Pkw-Führerschein wurde sichergestellt. Ein Freund transportierte das E-Bike ab.

Ein 33-Jähriger ohne festen Wohnsitz soll am Samstag kurz vor 1 Uhr nachts eine Gegensprechanlage aus einer Hauswand gerissen und mit einem Hörer gegen die Haustür gehämmert haben. Nach einem Streit hatte er eine Wohnung verlassen und offenbar seine Wut an der Haustür ausgelassen. Die hinzu gerufene Polizei entdeckte ihn in der Nähe und schrieb eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden liegt bei schätzungsweise 300 Euro.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag drei Warnbaken auf der Lennestraße beschädigt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell