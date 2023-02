POL-MK: Vermisster Werdohler wohlauf

Lüdenscheid (ots) - Über ein offen stehendes Fenster drangen unbekannte Täter in Büroräume einer Firma in der Altenaer Straße ein. Sie entwendeten in der Folge unter anderem Bargeld und zwei Laptops. Der Tatzeitpunkt muss nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag liegen. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf mögliche Täter. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

