LPI-J: Bleifuß

Apolda (ots) - In der Nacht von Freitag, 23.04. auf Samstag, 24.04.23 wurde durch bislang unbekannte Täter der Katalysator von einem in der Straße An der Karlsquelle in Apolda geparkten Pkw Opel herausgetrennt und entwendet. Aufgrund der in den Katalysatoren enthaltenen Metalle werden die "Abgasreiniger" immer wieder zum Objekt der Begierde von Kriminellen. Zeugenhinweise zur Tat nimmt die PI Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr