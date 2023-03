Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überschlagen

Weimar (ots)

Mit einem Schrecken davon gekommen sind 3 Jugendliche am Freitagmittag in Meckfeld bei Blankenhain. Der 18-jährige Fahranfänger befuhr den Dorfanger in Meckfeld in Richtung Keßlar, als plötzlich Starkregen einsetzte. In der Folge verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz Gegenlenken des Fahrers wurde das Fahrzeug gegen eine Bordsteinkante geschleudert und rutschte eine kleine Anhöhe hinauf, bevor sich das Fahrzeug überschlug und in einem angrenzenden Garten landete. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall leichtverletzt, ein dritter Insasse musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. An dem Gartenzaun, einer angrenzenden Mauer und dem Fahrzeug des 18-jährigen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell