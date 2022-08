POL-HRO: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Hamburger Straße

Rostock (ots) - Nachdem es in der Nacht von Montag auf Dienstag zum Brand eines Altpapiercontainers in Groß Klein gekommen ist, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen. Gegen 02:15 Uhr erhielt die Rostocker Feuerwehr Kenntnis über einen Brand in der Nähe des Einkaufszentrums Klenow Tor. Die Einsatzkräfte konnten den Brand vor Ort löschen, Personen oder ...

mehr