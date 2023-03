Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat komplett entwendet

Jena (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag entwendeten dreiste Diebe in Karlsdorf im Saale-Holzland-Kreis einen kompletten Zigarettenautomaten. Der an einem Wohnhaus befestigte Automat wurde in einem Stück von der Wand gerissen und mitgenommen. Das Gerät ohne Inhalt hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Dazu kommt neben dem Schaden am Gebäude eine noch nicht bezifferbare Menge Zigaretten und Bargeld. Zeugen, die sachdienlichen Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter 036428 640 an die Polizeiinspektion Saale-Holzland zu wenden.

