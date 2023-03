Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beute ungewiss

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie ein Zeuge am Donnerstagabend mitteilte, habe er in Eisenberg einen Einbrecher überrascht. Der Zeuge wollte einen Bekannten in der Biberacher Straße besuchen. Als er an der Wohnungstür war, drückte gerade eine unbekannte Person von Innen gegen die Tür. Zur Verwunderung des Zeugen jedoch kannte er diese Person nicht. Auch erkannte er, dass die Wohnung augenscheinlich durchwühlt wurde. Hier erkannte der Zeuge, dass er einen Einbrecher auf frischer Tat ertappte. Jedoch flüchtete der Unbekannte über den Balkon und entkam unerkannt. Bereits für den widerrechtlichen Zutritt zu Wohnung nutzte der Täter die Balkontür. Diese wies entsprechende Beschädigungen auf. Ob es dem Unbekannte gelang Beute zu machen, muss nunmehr geklärt werden.

Nach der umfangreichen Tatortarbeit hat die Kripo Jena die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche am späten Nachmittag bzw. frühen Abend auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich festgestellt haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder gar den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Jena unter 03641 81 2464 oder per Mail KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell