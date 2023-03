LPI-J: Baustellendiebstahl

Jena (ots) - Bei einer Polizeistreife wurde am Freitagfrüh ein Renault-Fahrer an einer Tankstelle in der Camburger Straße angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,17 Promille und zog eine Blutentnahme im Klinikum nach sich. Die Fahrzeugschlüssel konnte sich der Fahrer zusammen mit einer schriftlichen Anzeige bei der Polizei abholen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

