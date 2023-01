Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Leichtverletzte nach Abbiegeunfall - Velbert - 2301052

Mettmann (ots)

Am Freitagabend (13. Januar 2023) sind bei einem Verkehrsunfall in Velbert-Birth drei Personen leicht verletzt worden. Sie kamen zu weiteren Behandlung in eine Klinik. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 17.500 Euro.

Das war geschehen:

Gegen 19.20 Uhr war eine 58-jährige Velberterin mit ihrem Opel Zafira auf der Kettwiger Straße in Richtung Paracelsusstraße unterwegs. Sie beabsichtige nach links in die Robert-Koch-Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam ihr auf der Kettwiger Straße eine 61-jährige Velberterin in einem Renault Twingo entgegen, die weiter geradeaus in Richtung Werdener Straße fahren wollte.

Die 58-Jährige nahm den entgegenkommenden Renault während des Abbiegevorgangs zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Die beiden Fahrerinnen sowie eine 32-jährige Beifahrerin des Opel Zafira wurden leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 17.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell