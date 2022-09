Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl vollstreckt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagnachmittag statteten Polizeibeamte einem 47-jährigen Mann in Kölleda einen Hausbesuch ab. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Durch die Tür gab er an, eingeschlossen zu sein. Als die Polizei einen Schlüsseldienst bestellte, öffnete der Gesuchte die Tür schließlich doch von selbst. Die geforderte Geldstrafe von mehr als 7.000 Euro konnte der Mann nicht aufbringen. Daher wurde er festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Dort muss der 47-Jährige seine Strafe für das nächste halbe Jahr absitzen. (JN)

